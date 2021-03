Germania, principala țintă europeană a campaniilor de dezinformare rusești - raport UE Germania este în centrul campaniilor de dezinformare ale Rusiei, mai mult decât oricare alta țara din UE, potrivit unui raport al Serviciului European de Acțiune Externa, relateaza DPA și Rador.



Raportul arata ca niciun stat membru nu a fost atacat atât de dur ca Germania. De asemenea, raportul afirma ca exista campanii sistematice atât la nivel politic, cât și prin intermediul mass-media apropiate Kremlinului. În același timp, politicienii germani au fost acuzați ca au evitat dialogul cu Rusia.



De la sfârșitul anului 2015, peste 700 de…

Sursa articol: hotnews.ro

