Germania: Primul caz suspect de infectare cu varianta Omicron Dupa primul caz suspect de infectare cu noua varianta de coronavirus, Omicron, in Belgia, a fost detectat acum un astfel de caz și in Germania la o persoana intoarsa recent din Africa de Sud, au anuntat sambata autoritatile regionale din landul Hessa, potrivit AFP. “Varianta Omicron, dupa toate probabilitatile, este deja prezenta in Germania”, a anuntat pe Twitter ministrul regional al afacerilor sociale, Kai Klose.Teste realizate vineri asupra unui pasager ajuns pe Aeroportul din Frankfurt si provenit din Africa de Sud au aratat “mai multe mutatii specifice (variantei) Omicron”, a adaugat el.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a coronavirusului a ajuns probabil și pe teritoriul Germaniei, a anunțat sambata, 27 noiembrie, ministrul afacerilor sociale din landul Hesse, dupa ce mutații specifice acestei tulpini au fost identificate la o persoana care a calatorit recent in Africa de Sud, relateaza Reuters . Noua…

- Franta a suspendat vineri zborurile provenite din tari ca Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia si Eswatini (fosta Swaziland) in mod imediat si pentru minimum 48 de ore dupa detectarea in Africa de Sud a unei variante noi si ingrijoratoare, relateaza EFE. "Aceste masuri intentioneaza sa protejeze…

- Persoanele care vin din Africa de Sud, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambic si Malawi nu vor fi autorizate sa intre pe teritoriul SUA, a declarat un inalt oficial american.Numai cetatenii americani si rezidentii permanenti ai Statelor Unite vor fi autorizati sa intre in tara, a precizat…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri sa suspende temporar legaturile aeriene cu Africa australa dupa depistarea unei noi variante a coronavirusului, a anuntat pe Twitter presedintia slovena in exercitiu a Consiliului UE, potrivit Reuters. Un comitet de experti sanitari din toate…

- CARANTINA OBLIGATORIE, inclusiv pentru vaccinați, in cazul persoanelor care vin din zone roșii in Romania. Declarațiile Ministrului de Interne CARANTINA OBLIGATORIE, inclusiv pentru vaccinați, in cazul persoanelor care vin din zone roșii in Romania. Declarațiile Ministrului de Interne Ministrul de Interne,…

- Franta suspenda imediat sosirile din sapte tari din Africa Australa - inclusiv din Africa de Sud - dupa „descoperirea unei noi variante a (noului) coronavirus deosebit de ingrijoratoare”, anunta vineri Guvernul, in timp ce Europa se inchide treptat din aceasta cauza, relateaza AFP, conform news.ro.…

- Ministerul Sanatatii israelian a anuntat vineri ca a fost detectat un caz al noii variante de COVID-19 descoperite in Africa de Sud si care prezinta un potential de propagare foarte rapid, potrivit oamenilor de stiinta, transmite AFP. „Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata…

- Aceasta masura, care urmeaza sa intre in vigoare vineri seara, vizeaza Africa d Sud si ”probabil tarile vecine”, a precizat Spahn. Numai certatenii germani urmeaza sa fie autorizati sa intre in Germania si sa fie plasati in carantina, timp de 14 zile, chiar daca sunt vaccinati. ”Ultimul lucru de care…