- In Germania a fost confirmat marti un prim caz de infectare cu tulpina sud-africana a coronavirusului SARS-CoV-2, in timp ce varianta britanica a virusului ingrijoreaza tot mai mult guvernul de la Berlin, relateaza agentia EFE. Persoana testata pozitiv a revenit in Germania impreuna cu familia…

- Marea Britanie a raportat peste 1.040 de decese provocate de COVID-19, intr-o zi. Cifra record si la imbolnaviri, peste 62.000, pentru prima data din luna aprilie, in conditiile in care guvernul face eforturi pentru a tine sub control infectarile cu noua tulpina.

- Cele patru persoane confirmate pozitiv cu tulpina din Marea Britanie sunt un barbat și trei copii care au revenit in Austria din aceasta țara in a doua jumatate a lunii dcembrie.In privința celui de-al cincilea caz, noua tulpina a fost depistata la o femeie care s-a intors din vacanta din Africa de…

- In Danemarca au fost inregistrate 86 de cazuri de contaminare cu noua tulpina a coronavirusului dectectata mai intai in Regatul Unit, a indicat sambata Agentia daneza pentru controlul bolilor infectioase (SSI), subliniind ca frecventa cazurilor este in crestere, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Un prim caz de infectare cu varianta virusului Covid-19 identificat in Africa de Sud a fost depistat in Franța, a anunțat astazi Ministerul Sanatații, la cateva zile dupa primul caz confirmat al variantei britanice, scrie hotnews . Aceasta varianta, care la fel precum cea din Regatului Unit, ar putea…

- Coreea de Sud a inregistrat trei cazuri de infectare cu noua tulpina a coronavirusului aparuta in Mare Britanie, a anuntat luni agentia nationala pentru controlul bolilor, potrivit DPA, informeaza AGERPRES. Persoanele infectate sunt trei cetateni sud-coreeni care s-au intors cu avionul din…

- Germania raporteaza primul caz al noii variante de coronavirus care a inceput in Marea Britanie, relateaza Reuters. Se intimpla in landul Baden-Wurttemberg. Persoana infectata a calatorit din Londra spre Frankfurt pe 20 decembrie, pentru o vizita la rude. Persoana respectiva, care de atunci a inceput…

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul italian al Sanatatii, relateaza agentia EFE. Pacientul a sosit ”in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din…