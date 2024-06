Compania germana de aparare Rheinmetall și Ucraina au deschis primul atelier comun de reparații pentru tancuri și prima lor fabrica de producție in Ucraina. Potrivit Ministerului Apararii de la Kiev, este primul centru comun de servicii care va permite repararea și intreținerea rapida a echipamentelor germane direct in Ucraina. Acest lucru ar trebui sa creasca […] The post Germania, prima țara implicata direct in producția de componente de razboi, in Ucraina appeared first on Puterea.ro .