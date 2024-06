Germania, locomotiva economica a Europei, se aliniaza sistemului de plați electronice fara card ,,wero”, parte a Inițiativei Europene de Plați (EPI), care va permite plați directe, de la smatphone la smartphone, in Europa. Aplicația va deveni operaționala din 2 iulie Sistemul are scopul de a crea o platforma de plata transfrontaliera coerenta și mai accesibila. […] The post Germania, prima țara din UE care va folosi, de la 1 iulie, sistemul ,,wero” de plați electronice appeared first on Puterea.ro .