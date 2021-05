Avccident rutier grav in Medgidia. Un autoturism a intrat intr-un copac. O victima incarcerata

Un grav accident de circulatie a fost anuntat, in aceasta noapte, in jurul orelor 03.30, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Cel care a alerta salvatorii le a explicat ca in Medgidia, in… [citeste mai departe]