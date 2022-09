Stiri pe aceeasi tema

- Președinția ceha a Consiliului Uniunii Europene a anunțat, vineri, convocarea unei reuniuni de urgența la nivel ministerial pentru a discuta despre modalitațile de gestionare a crizei energetice, in contextul eforturilor de reducere a dependenței de Rusia

- Guvernul ungar controleaza, incepand de miercuri, comertul cu lemn de foc prin intermediul unor noi reglementari, care includ dreptul preferential al statului la cumparare si o posibila interzicere la export a acestui produs, pe care Budapesta il considera cheie in alimentarea energetica a tarii,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri ca o perioada de exploatare mai lunga pentru centralele nucleare reprezinta o posibilitate, o pozitie care ar marca o schimbare la 180 de grade pentru seful guvernului, care se afla in functie de mai putin de un an, relateaza DPA. Fii la curent…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a semnalat, miercuri, prelungirea functionarii ultimelor centrale nucleare germane, in contextul crizei energiei, amplificata de tensiunile cu Rusia din cauza invaziei in Ucraina.

- Taxele de studii la universitatile din Moldova s-au majorat din cauza inflatiei si crizei energetice. Solicitat de IPN, secretarul comisiei de admitere a Academiei de Studii Economice, Serghei Portarescu, a precizat ca Academia are costuri care trebuie fi acoperite si care sunt influentate de inflatie.

- Germania, care la finalul anului trecut anuntase ca a inchis trei centrale nucleare si programase inchiderea ultimelor trei pentru acest an, a decis prelungirea duratei de viata a acestora din urma, din cauza crizei gazelor.

- Premierul landului Bavaria, șeful Uniunii Creștin-Sociale din opoziție, Markus Soder, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la situația gazelor in Germania. El a facut o declarație in acest sens duminica, in cadrul unei emisiuni a postului de televiziune ARD. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un oraș german vrea sa reduca pe cat de mult posibil consumul de curent electric. Orașul Augsburg, capitala regiunii administrative Schwaben, și al treilea oraș ca marime din Bavaria, face calcule peste calcule. Conform situației actuale, costurile anuale pentru electricitate, gaze naturale, termoficare…