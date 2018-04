Stiri pe aceeasi tema

- Germania va prelua inca 10.000 de refugiati din Africa de Nord si Orientul Mijlociu, in virtutea programului Uniunii Europene de redistribuire a migrantilor, relateaza joi dpa, conform agerpres.ro. In aceasta privinta, guvernul german si-a dat acordul in cursul acestei saptamani, a declarat…

- Autoritațile vor sa evite in acest fel noi greve in domeniul transportului public, al asistentei sociale, al ingrijirii sanatatii si in administratie. Sindicatele care reprezintă peste două milioane de angajaţi în serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autorităţile…

- Sennheiser anunța planurile sale de a construi la Brașov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta. Alaturi de fabricile deja existente în Germania, Irlanda și Statele Unite ale…

- Comisarul european pentru migratie, Dimitris Avramopoulos, a declarat ca aceste masuri sunt facute sa eficientizeze politicile noastre privind acordarea de vize, astfel incat acestea sa devina "mai puternice, mai eficace si mai sigure". Concret, comisarul european a propus inasprirea conditiilor…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Ancheta referitoare la moartea jurnalistului slovac Jan Kuciak a ajuns in atenția Comisiei Europene. Miercuri dimineața, Slovacia a prezentat stadiul actual al anchetei in cadrul ședinței saptamanale a comisarilor Uniunii Europene (UE). In acest context, publicația germana Welt a realizat un interviu…

- Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in 2017, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din Produsul Intern Brut. Acesta este al patrulea an consecutiv in care Germania…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…