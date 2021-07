Stiri pe aceeasi tema

- Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel in functia de cancelar federal, a provocat sambata indignare in Germania, dupa ce a fost filmat cum radea in timpul unei vizite la victimele recentelor inundatii, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Polemica a capatat o amploare cu atat mai mare…

- Un nou sondaj de opinie vine sa sustina sperantele candidatului conservator Armin Laschet de a-i succede Angelei Merkel la fraiele celei mai mari economii mondiale, dupa alegerile generale din septembrie din Germania, relateaza miercuri dpa. Sondajul Forsa a aratat ca sprijinul pentru Uniunea Crestin…

- Sprijinul pentru alianta conservatoare a cancelarului Angela Merkel in perspectiva alegerilor federale din septembrie este in crestere, arata rezultatele unui sondaj online publicate vineri, transmite dpa. Conform sondajului YouGov, 30% dintre respondenti ar vota cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) sau…

- Formațiunea conservatoare a cancelarului german Angela Merkel a castigat alegerile din Saxonia Anhalt. Partidul Crestin-Democrat a dominat bataliile electorale regionale din 1990 incoace. Crestin-democratii lui Merkel au avut cu 13,5 procente mai mult decat principalii contracandidati de la Alternativa…

- Verzii germani se afla în fruntea intențiilor de vot la cinci luni de la alegerile legislative și îi depașesc pe conservatorii Angelei Merkel, potrivit unui sondaj difuzat de postul ARD și citat de AFP.Cu 26% din intențiile de vot, ecologiștii sunt cu trei puncte înaintea Uniunii…

- Consiliul National al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, centru-dreapta) s-a pronuntat, in cursul noptii de luni spre marti, pentru desemnarea liderului formatiunii politice, Armin Laschet, drept candidat pentru functia de cancelar al Germaniei in scrutinul parlamentar programat in septembrie. Formatiunea…

- Dreapta germana ramane mai divizata ca niciodata cu privire la desemnarea liderului care sa-i urmeze Angelei Merkel la toamna, dupa ce duminica seara nu s-a reusit identificarea unui compromis, contrar asteptarilor, transmite AFP. Concurenta interna in randul conservatorilor in vederea…