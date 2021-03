Sprijinul acordat partidului cancelarului german Angela Merkel a scazut si mai mult, potrivit unui sondaj publicat duminica, Verzii ajungand la numai doua puncte in spatele lor inainte de alegerile nationale din septembrie, transmite Reuters. Nemultumirea populara in crestere fata de modul in care guvernul federal gestioneaza pandemia de coronavirus a facut ca sprijinul pentru crestin-democratii cancelarului Angela Merkel (CDU) si aliatii lor bavarezi (CSU) - numiti impreuna "Uniunea" - sa scada la 25%, a indicat sondajul Kantar. Scaderea cu doua puncte procentuale fata de saptamana precedenta…