- Scandal uriaș intre țarile din spațiul Schengen: trei țari fanion discuta despre posibila reintroducere a controalelor la frontieraGermania discuta cu Polonia si Republica Ceha despre posibile "masuri suplimentare ale politiei de frontiera", a declarat luni purtatorul de cuvant al ministrului german…

- Autoritațile din Belgia, Olanda și Germania au anunțat ca fac anchete legate de scandalul iPhone 12. Decizia a fost luata dupa ce Franța a decis sa opreasca vanzarile telefonului despre care s-a spus ca emite un nivel prea mare de radiații, potrivit BBC. Apple said it would issue a software update for…

- Sindicalistii din Ministerul de Interne anunta pentru marti un protest la sediul institutiei din Bucuresti. Politistii cer aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului politistului. Protestul va avea loc, marti, de la ora 11.00. Sindicalistii vor picheta…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL, in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia. Potrivit acestuia, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum…

- Cel putin cinci oameni au murit si 37 au fost raniti, printre care 11 copii, intr-un atac cu racheta al Rusiei asupra unei piete centrale din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, a informat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, citat de agentiile internationale de presa, citata de Agerpres. Cernihiv????????,…

- Trei ziariste ruse cunoscute pentru pozitiile lor impotriva autoritatilor de la Moscova au fost otravite in Germania, Cehia si Georgia, potrivit unei investigatii a presei ruse de opozitie The Insider, preluata de saptamanalul german Der Spiegel. The Insider este o publicatie rusa de investigatie afiliata…

- Aproximativ 600.000 de persoane au tranzitat punctele de frontiera sambata, inregistrandu-se cele mai mari valori de trafic din acest an, conform datelor transmise de Politia de Frontiera. Cel mai intens trafic a fost inregistrat la frontiera romano-ungara. ”In data de 12.08.2023, prin punctele de frontiera…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost ranite luni, cand un avion Cessna 208 s-a prabușit intr-un hangar al unui centru de parașutism pe timp de vreme rea, au anunțat autoritațile, citate de AP. Un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere…