Stiri pe aceeasi tema

- Romania infrunta Norvegia, astazi, de la ora 21:30, in ultimul meci al grupei D de la Campionatul European de handbal feminin. Partida poate fi urmarita liveTEXT cu VIDEO și FOTO pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...

- Dupa rezultatele din prima zi a Campionatului European in grupa D, e clar ca Norvegia si Germania vor merge in Main Round. Ultima calificata din aceasta serie va fi stabilita in functie de rezultatul meciului Romania - Polonia, astazi (ora 17.00, Digi Sport, Telekom Sport, LookSport+).

- Campionatul European de handbal feminin 2020 incepe joi, 3 decembrie. Romania joaca primul meci impotriva selecționatei Germaniei, chiar in deschiderea turneului. Partida va putea fi urmarita de la ora 19:00, pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport, dar și in format liveTEXT pe GSP.ro. Campionatul…

- Campionatul European de handbal feminin 2020 incepe joi, 3 decembrie. Romania debuteaza impotriva selecționatei Germaniei, de la ora 19:00, chiar in deschiderea turneului. Partida va putea fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport, dar și in format liveTEXT pe GSP.ro. Campionatul European…

- Campionatul European de handbal feminin din Danemarca debuteaza joi, 3 decembrie, cu meciul echipei naționale a Romaniei impotriva reprezentativei Germaniei. In Romania, transmisiunea TV este asigurata de posturile Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Campionatul European de handbal feminin se…

- Meciul Dunarea Calarași - Turris Turnu Magurele, restant din etapa #12 a Ligii 2, a inceput la 16:45. Partida poate fi urmarita pe Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport, dar și in format liveSCORE pe GSP.ro. Inițial, partida Dunarea Calarași – Turris a fost amanata din cauza unui focar de coronavirus…

- Viitorul și FC Argeș se intalnesc azi, de la ora 18:45, in primul meci al zilei din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi aici programul și rezultatele etapei #8 a Ligii 1 LIVE de la 18:45 » Viitorul - FC Argeș …

- Dan Petrescu (52 de ani) și Alexandru Chipciu (31 de ani) au cazut de acord ca fotbalul din Bulgaria ii este superior celui din Romania in acest moment. ȚSKA Sofia și CFR Cluj se vor intalni joi, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV…