Un plan de a face obligatorie expunerea de crucifixe in cladirile guvernamentale din landul german Bavaria a atras proteste din partea unor politicieni din opozitie si a unui cleric marcant, care au acuzat executivul regional de ipocrizie inaintea scrutinului din octombrie, in care Uniunea Crestin-Sociala (CSU) bavareza, aliatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului Angela Merkel, se va confrunta cu o puternica provocare din partea Alternativei pentru Germania (AfD, antiimigratie), transmite miercuri Reuters.



Propunerea premierului bavarez Markus Soeder ca in toate cladirile…