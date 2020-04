PANDEMIE CORONAVIRUS. Obiectivul este mentinerea nivelului reproducerii virusului - adica numarul mediu de persoane contaminate de catre un singur bolnav - sub unul, care reprezinta pragul la care o epidemie incepe sa scada.

Steffen Seibert a dat insa asigurari, intr-o conferinta de presa, ca Guvernul nu este inca in masura sa prezinte vreo data a unei iesiri din izolare in Germania, o masura care a intrat in vigoare in aceasta tara la 22 martie.

PANDEMIE CORONAVIRUS. Carantina obligatorie pentru romanii care se duc sa munceasca in Germania

Documentul pe care Reuters scrie…