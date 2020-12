Germania permite din nou deportările în Siria, în ciuda protestelor stângii Autoritațile germane vor autoriza din nou, din ianuarie, extradarea în țara lor a sirienilor considerați periculoși, în ciuda protestelor din partea partidelor de stânga și a asociațiilor care sprijina migranții, potrivit AFP.



O decizie în aceasta direcție a fost luata joi seara la o ședința a miniștrilor de interne din diferitele regiuni ale țarii, competenți în aceasta chestiune, relateaza presa.



Oficialii au refuzat în mod covârșitor sa extinda interzicerea deportarii în Siria din 2012.



Oficialii au refuzat în mod covârșitor sa extinda interzicerea deportarii în Siria din 2012.

Sursa articol: hotnews.ro

