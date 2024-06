Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca nu va exista „nicio victorie militara” a Rusiei si „nicio pace dictata” de liderul de la Kremlin Vladimir Putin, relateaza France-Presse, potrivit Agerpres.„Promovarea acestei constientizari este miza summitului de pace care va avea loc in weekend in…

- Un civil a fost ucis și alții doi raniți - un barbat și o femeie - in urma unui atac cu rachete efectuat ruși in cursul nopții de duminica spre luni impotriva unui centru de recreere din Zmiiv, regiunea Harkov. Generalul responsabil de coordonarea ajutorului militar al Germaniei a admis posibilitatea…

- Guvernul german a anuntat astazi ca a autorizat Ucraina sa utilizeze arme furnizate de Berlin impotriva unor tinte de pe teritoriul Rusiei, pentru a se apara impotriva atacurilor lansate din apropierea frontierei asupra regiunii Harkov.Germania a discutat cu aliatii faptul ca Rusia a efectuat lovituri…

- Procesul intentat de Nicaragua impotriva Germaniei la Curtea Internaționala de Justiție (CIJ), in care țara din America Centrala acuza Berlinul ca a facilitat un „genocid" in Gaza, a venit probabil la indemnul Rusiei, au declarat oficiali din serviciile de informații și diplomați occidentali, pentru…

- Trei germani au fost arestati sub suspiciunea ca au colaborat cu serviciile secrete chineze pentru a le facilita accesul la tehnologie ce ar putea fi folosita in scopuri militare, contribuind potential la consolidarea marinei chineze, relateaza agenția de presa Reuters, citata de news.ro.Arestarile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat dur pe Olaf Scholz pentru ca refuza sa furnizeze Kievului rachete de croaziera Taurus, fabricate de Germania, și a sugerat ca reticența se bazeaza pe dorința cancelarului federal de a pastra aceste arme pentru apararea Berlinului in fața unei potențiale…

- Seful de Stat Major al armatei germane, Carsten Breuer, a facut apel vineri la o consolidare rapida a apararii antiracheta a Germaniei impotriva potentialelor amenintari din partea Rusiei, relateaza dpa, informeaza Agerpres. "Avem cinci pana la opt ani. Trebuie sa instalam un sistem de aparare antiracheta…

- O baza NATO in Romania ar putea scuti Germania de a fi cea mai importanta baza militara americana, arata Frankfurter Rundschau, citat de Rador, scrie G4Media.ro. Romania are in plan construirea celei mai mari baze militare NATO din Europa. Costurile proiectului se cifreaza la 2,5 miliarde euro si este…