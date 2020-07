Germania: Patru landuri doresc menţinerea trupelor americane pe teritoriul lor Sefii de guvern a patru landuri germane au trimis o scrisoare comuna catre 13 membri ai Congresului SUA pentru a le cere sa-l impiedice pe presedintele american Donald Trump sa reduca prezenta militara americana in Germania, dupa ce el si-a anuntat in iunie intentia de a retrage 9.500 de soldati din aceasta tara, informeaza postul de televiziune belgian RTBF. Impreuna cu bazele lor, unitatile lor de lupta si spitalele lor militare, trupele americane stationate in Germania reprezinta "coloana vertebrala a prezentei americane in Europa si a capacitatii de actiune a NATO", pledeaza cei patru lideri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

