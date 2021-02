Partidul german Die Linke (stanga radicala) a ales sambata in fruntea sa un tandem feminin, care il va conduce in perspectiva alegerilor legislative federale din septembrie, cu ambitia de a da un nou elan unei formatiuni marcate de divizari cronice, transmit AFP si dpa.



Delegatii reuniti intr-un congres online, din cauza pandemiei, le-au ales pe Janine Wissler (39 de ani) si Susanne Hennig-Wellsow (43 de ani) pentru a conduce partidul, aflat in prezent la 7%-8% din intentiile de vot.



Rezultatul de sambata mai trebuie confirmat printr-un vot prin corespondenta dupa congres.

