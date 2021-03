Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Germania au hotarat punerea sub supraveghere a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), principala forta de opozitie din parlament, au confirmat miercuri pentru dpa surse din cadrul serviciilor de securitate interna, noteaza Agerpres. Intreaga formatiune urmeaza…

- Sute de politisti germani au efectuat descinderi vineri, in zori, la 27 de locuinte si sedii comerciale, inclusiv la biroul unui avocat, intr-o operatiune care i-a vizat pe membrii unor grupari de extrema dreapta suspectate de trafic de droguri si arme, a relatat postul de radio public MDR, citat…

- Serviciul de informatii interne din Germania monitorizeaza activ o filiala regionala a formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), ca posibil prim pas catre supravegherea partidului la scara nationala, transmite Reuters. O sursa a agentiei a declarat ca serviciul a clasificat AfD…

- Autoritațile americane continua sa identifice manifestanții care au participat la atacul de miercurea trecuta asupra cladirii Capitoliului. Duminica au aparut informații potrivit carora peste 100 de persoane au fost deja arestate. Intre acestea se afla unii dintre cei mai agresivi manifestanți, “autori”…

- Germania se confrunta cu un risc in crestere de atacuri ale militantilor de extrema-dreapta, care neaga existenta pandemiei de coronavirus si riscurile pentru sanatate ale acesteia, a declarat, luni, un oficial de rang inalt din domesiul securitatii, transmite Reuters. ”Gandirea apocaliptica…

- Politia din Austria a confiscat in aceasta saptamana zeci de arme si 100.000 de cartuse care erau partial destinate unei grupari de extrema-dreapta in Germania, a anuntat sambata ministrul de interne, Karl Nehammer, relateaza DPA, informeaza Agerpres. Cinci suspecti au fost retinuti in Austria,…

- Ministrul afacerilor externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, ii va primi marti la Moscova pe mai multi lideri ai partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), pe fondul tensiunilor intre cele doua tari, in cadrul unei vizite descrise de Kremlin drept ''foarte importanta'',…