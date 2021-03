Stiri pe aceeasi tema

- Reuters a publicat pe Twitter un filmulet care a devenit viral in scurt timp. Acesta surprinde reactia cancelarului Angela Merkel dupa ce isi da seama ca a uitat sa-si puna masca de protectie.

- CHIȘINAU, 2 feb – Sputnik. Deputații Platformei „Demnitate și Adevar” (DA) nu vor vota candidatura Nataliei Gavrilița la funcția de prim-ministru. Formațiunea și-a anunțat decizia oficiala printr-o declarație remisa presei marți, 2 februarie. © Sputnik / Miroslav RotariSlusari: Socialiștii ii pot…

- Copresedintele AUR George Simion a anuntat, in contextul deplasarilor pe care le-a efectuat zilele trecute in Polonia si Belgia, afilierea partidului la „familia politica europeana a conservatorilor si reformistilor, de orientare centru-dreapta”, din care fac parte si conservatori polonezi, italieni,…

- Ambasadorii UE se vor intalni vineri, de Craciun, la ora locala 10.30, pentru a incepe examinarea acordului incheiat joi intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, a declarat un purtator de cuvant al presedintiei germane a Consiliului UE, relateaza Reuters. "Presedintia germana a Consiliului UE a convocat…

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a atacat la Curtea Constituționala hotarârea Camerei Deputaților prin care Ludovic Orban a fost ales președinte al forului. Judecatorii CCR au stabilit ca sesizarea sa fie luata în discuție în 14 ianuarie, au precizat, miercuri, pentru Agerpres,…

- Dupa victoria declarata in plina noapte, urmeaza aceea din zori și, inevitabil, din partea a doua a zilei. Partidul aflat pe primul loc, care prin prevederea Constituției va inainta prima propunere de prim-ministru, va trebui sa aiba capacitatea și voința unor reforme imediate intr-un Parlament anunțat…

- Germania va fi in masura sa continue sa deblocheze "sume importante" in 2021 pentru a face fata consecintelor economice si sociale ale pandemiei de COVID-19, a dat asigurari sambata Angela Merkel, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Am fost in masura sa alocam sume importante in 2020 si putem…