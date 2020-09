Germania: Partidul Angelei Merkel îşi alege noul lider în decembrie Partidul crestin-conservator CDU al Angelei Merkel isi va alege la inceputul lui decembrie noul presedinte, care ar putea deveni cancelar in 2021, in cursul unui congres care se va derula intr-o singura zi din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP.



Congresul va avea loc pe 4 decembrie la Stuttgart, a declarat luni presei secretarul general al Partidului, Paul Ziemiak.



Trei candidati sunt in cursa pentru a-i succeda lui Annegret Kramp-Karrenbauer, considerata o perioada urmasa Angelei Merkel, dar care a decis in februarie sa renunte la functie.



Un congres… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

