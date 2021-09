Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile catastrofale care au lovit saptamana trecuta vestul Germaniei ii vor costa pe asiguratori pana la cinci miliarde de euro, a estimat miercuri Asociatia Asiguratorilor Germani (GDV), relateaza AFP. "In prezent mizam pe pierderi asigurate cuprinse intre 4 si 5 miliarde de euro", a…

- Daunele suferite la infrastructura rutiera ca urmare a furtunilor si inundatiilor care au avut loc in vestul Germaniei au fost estimate la circa 2 miliarde de euro, potrivit tabloidului german Bild, care citeaza date prezentate de guvern, transmite marti EFE. Doar repararea distrugerilor la…

- Inundatiile devastatoare din vestul Germaniei au costat viata a cel putin 165 de persoane, potrivit unui nou bilant luni, in timp ce numeroase persoane sunt inca date disparute, scrie AFP, conform news.ro. In regiunea Renania-Palatinat, cea mai afectata de dezastru, "numarul mortilor este…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis duminica o intensificare a eforturilor de aparare împotriva efectelor schimbarii climatice, în cursul unei vizite în regiunea Eifel din landul vestic Renania Palatinat, una din cele mai afectate de inundatiile masive din ultimele zile din Europa…

- Bilantul victimelor in urma inundatiilor devastatoare in Germania a crescut duminica la 156 de morti, ceea ce ridica la cel putin 183 numarul deceselor inregistrate in urma intemperiilor din vestul Europei, relateaza AFP. In landul german Renania-Palatinat, politia locala a raportat 110 morti, fata…

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Germania a crescut din nou, depasind pragul de 100 de victime, dupa ce autoritatile au anuntat vineri 103 decese, potrivit AFP. ''Avem la ora actuala 60 de morti'' doar in regiunea Renania-Palatinat, una dintre cele mai afectate de inundatii, a anuntat lidera…