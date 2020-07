Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat fara adapost, din Germania, care a reușit sa dezarmeze 4 polițiști, este cautat de duminica in Schwarzwald (Padurea Neagra), din Vestul Germaniei, din apropierea frontierei cu Franța, relateaza BBC.

- Un numar de saisprezece banci din Germania, Franta si alte trei state din zona euro au anuntat joi ca vor crea un sistem de plati ”cu adevarat european”, care fi disponibil in 2022, pentru a digitaliza complet regiunea unde jumatate din plati au loc inca in numerar, transmite Reuters.Autoritatile…

- Autoritatile din landul german Renania de Nord - Westfalia au anuntat marti ca masurile de carantina reinstituite in districtul Guetersloh, in urma importantului focar de coronavirus depistat la un abator local al companiei Toennies, vor fi extinse la districtul invecinat Warendorf, informeaza dpa…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 7 iunie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 34 persoane se afla in carantina 1.722 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 38 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din județul Cluj sunt…

- Un barbat, de 51 de ani, din Bistrița-Nasaud, aflat intr-un centru de carantina, a fost gasit decedat. Un barbat de 51 de ani, care fusese dus intr-un centru de carantina in data de 25 mai, dupa ce nu a respectat masura izolarii la domiciliu, a fost gasit decedat, miercuri, de jandarmii care pazeau…

- Rata de reproducere a noului coronavirus in Germania a crescut din nou peste valoarea 1, au avertizat marti autoritatile sanitare germane, potrivit agentiei DPA.Aceasta rata de reproducere este un parametru atent urmarit in evaluarea evolutiei epidemiei si in deciziile privind relaxarea restrictiilor…

- Ziarul Unirea Detalii noi in cazul revoltei romanilor din Germania: Patronul spune ca aceștia au refuzat sa munceasca, iar acum sunt cautați de polițiști, dupa ce au fugit de pe plantație In urma cu cateva zile, o femeie din Alba a publicat pe o rețea de socializare un video ce conținea o discuție cu…