- Inversați curba scrutinului și începeți o revenire: cu doua saptamâni înainte de alegerile legislative, moștenitorul Angelei Merkel, nepopularul Armin Laschet, va juca duminica una dintre ultimele sale carți în timpul unei dezbateri cu adversarii sai, potrivit AFP.Tot mai…

- Intenția de vot pentru Creștin-Democrații germani (CDU/CSU) a scazut la sub 20% pentru prima data în istoria de dupa al Doilea Razboi Mondial al Germaniei, arata un sondaj publicat de Forsa marți și citat de Euractiv.Social-Democrații (SPD) conduși de vicecancelarul și ministrul de finanțe…

- Cancelarul Angela Merkel a facut marti un apel impresionant catre alegatorii germani sa sustina un viitor guvern condus de conservatorul Armin Laschet la alegerile din 26 septembrie, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres. „Cetatenii au alegerea în câteva zile: un guvern…

- Cu șase saptamâni înainte de alegerile generale din Germania, candidatul social-democraților, Olaf Scholz, este cel mai popular în cursa spre Cancelaria federala. În sondaje, el are un avans clar fața de candidatul Uniunii CDU/CSU, Armin Laschet, ca și fața de Annalena Baerbock,…

- In plina campanie electorala, Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel in functia de cancelar al Germaniei, a fost surprins sambata cum radea in timpul unei vizite in orasul Erftstadt, extrem de devastat de inundațiile catastrofale din Germania, informeaza AFP, citata de Agerpres . Gestul…

- Un nou sondaj de opinie vine sa sustina sperantele candidatului conservator Armin Laschet de a-i succede Angelei Merkel la fraiele celei mai mari economii mondiale, dupa alegerile generale din septembrie din Germania, relateaza miercuri dpa. Sondajul Forsa a aratat ca sprijinul pentru Uniunea…

