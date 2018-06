Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…

- Lidera social-democratilor germani, Andrea Nahles, si-a exprimat vineri sustinerea pentru partenera sa de coalitie, cancelara Angela Merkel, in disputa legata de reforma politicii de azil care ii divizeaza in ultimele zile pe conservatori, relateaza dpa. Presedinta Partidului Social Democrat german…

- Disputa care o opune pe sefa guvernului german, Angela Merkel, aliatilor sai de dreapta in privinta politicii migratorii s-a agravat joi, dupa esecul negocierilor interne, punandu-se de acum problema viitorului politic al cancelarului, transmite AFP, preluata de Agerpres. Fapt putin obisnuit,…

- Comisia Europeana a lansat marti un avertisment noului Guvern italian asupra derapajelor bugetare, reamintind ca Italia se numara printre cele mai indatorate state din zona euro, transmite AFP, preluata de Agerpres. Avocatul şi profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii…

- Un plan de a face obligatorie expunerea de crucifixe in cladirile guvernamentale din landul german Bavaria a atras proteste din partea unor politicieni din opozitie si a unui cleric marcant, care au acuzat executivul regional de ipocrizie inaintea scrutinului din octombrie, in care Uniunea Crestin-Sociala…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca este 'evident' ca regimul sirian înca mai dispune de un arsenal de arme chimice dupa atacul imputat Damascului asupra unei zone controlate de rebeli, însa a exclus pentru moment participarea Germaniei la o

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss" din partea Fundatiei Hanns Seidel din Germania, pentru lupta impotriva coruptiei, consolidarea statului drept si a democratiei, relateaza agentia DPA, preluata de Mediafax.Fundatia Hanns Seidel este afiliata Uniunii Crestin-Sociale…