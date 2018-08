Stiri pe aceeasi tema

- O statuie uriasa reprezentand un copil in combinezon galben de protectie contra radioactivitatii, instalata in orasul japonez Fukushima, a provocat critici intr-o regiune care lupta sa-si refaca reputatia dupa accidentul nuclear din martie 2011, relateaza News.ro.

- Patru membri ai unei familii din Franța au provocat evacuarea temporara a unor zone din aeroportul din Frankfurt, dupa ce au trecut neautorizat de zona de securitate, situația fiind rezolvata dupa cateva ore, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Autoritațile au anunțat printr-un mesaj pe Twitter…

- Mesut Ozil, unul dintre cei mai buni fotbaliști germani din ultimii ani, a anunțat duminica, pe Twitter, ca se retrage din naționala Germaniei din cauza criticilor primite dupa ce s-a fotografiat alaturi de presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, inaintea Mondialului din Rusia, impreuna cu colegul…

- Angela Merkel respecta decizia lui Mesut Ozil de a se retrage de la naționala. Turcii il aplauda pe jucatorul german. Cancelarul german Angela Merkel respecta decizia lui Mesut Ozil de a se retrage din selectionata de fotbal a Germaniei, ca urmare a criticilor care l-au vizat pe mijlocasul lui Arsenal…

- Mijlocasul Mesut Ozil si-a anuntat duminica retragerea din selectionata Germaniei, evocand "rasismul" din criticile care l-au vizat dupa eliminarea Mannschaft-ului din primul tur al Cupei Mondiale de fotbal 2018, informeaza AFP. "Cu inima grea si dupa o indelunga reflectie am decis ca, din cauza evenimentelor…

- Politia din landul Schleswig-Holstein, unde se afla Luebeck, a transmis anterior pe Twitter ca in oras are loc o mobilizare importanta de forte de ordine. "In Luebeck are loc o desfasurare majora a politiei. Analizam situatia si vom reveni cu noi informatii mai tarziu” – a scris politia.…

- Opt persoane au fost ranite intr-un atac, intr-un autobuz aglomerat, in orasul Luebeck, in nordul Germaniei, iar un suspect a fost arestat, a anuntat vineri politia, relateaza The Associated Press. Atacul a avut loc vineri, in cartierul Kuecknitz din orasul Luebeck, situat la nord-est de Hamburg, a…

- Difuzarea unei stiri false vineri in Germania ce anunta sfarsitul coalitiei guvernamentale a cancelarului Angela Merkel, care se confrunta cu o criza legata de reforma politicii de azil, a provocat panica, relateaza AFP. Mai multe mass-media importante au preluat un mesaj de pe Twitter care parea ca…