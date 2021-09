Stiri pe aceeasi tema

- O posibila victorie a stangii la alegerile care vor avea loc duminica in Germania i-a speriat pe milionarii din aceasta tara care vor sa isi mute activele in Elvetia, sustin bancherii si avocatii specializati in taxe, consultati de Reuters.

- Victoria social-democraților in Norvegia arata ca oamenii ințeleg necesitatea unor politici de stanga pentru a trece cu bine peste criza sanitara și economica, este mesajul transmis de Marcel Ciolacu, președintele PSD. Liderul stangii norvegiene, Jonas Gahr Støre, a fost felicitat de catre Marcel Ciolacu…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca nimeni din blocul ei conservator nu a avut vreodata indoieli ca vor avea in fata o batalie dura pentru pastrarea conducerii guvernului dupa 16 ani la putere, in timp ce liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European, germanul Manfred…

- Formatiunea de extrema stanga Die Linke si-a exprimat luni disponibilitatea de a forma o coalitie guvernamentala impreuna cu Partidul Social-Democrat (SPD) si Verzii dupa alegerile parlamentare din 26 septembrie din Germania, argumentand ca le poate oferi celorlalte doua partide cea mai buna sansa…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat marti, cu patru saptamani inainte de alegerile federale, un rar atac la adresa candidatului social-democrat la succesiunea sa, Olaf Scholz, transmit dpa si Reuters. Merkel si-a adaugat vocea la ceea ce a devenit o linie comuna de argumentatie impotriva…

- Ashleigh Barty, principala favorita, s-a calificat sâmbata în finala turneului de categorie "WTA 1000" de la Cincinnati.Sportiva din Australia a trecut, scor 6-2, 7-5 de Angelique Kerber (Germania - 22 WTA), dupa o ora și 15 de minute de joc. Chiar daca are doar 1,66m înalțime,…

- Elvetia a amanat un zbor charter spre Uzbekistan destinat sa ajute in eforturile de evacuare din Afganistanul vecin, a anuntat sambata ministerul de externe federal, citand inrautatirea securitatii ce impiedica accesul pe teren la aeroportul din Kabul, relateaza Reuters. "Situatia de securitate…