O masina de criptat "Enigma", utilizata de armata nazista in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, recent gasita de scafandri in Marea Baltica, a fost predata vineri unui departament specializat german pentru a fi restaurata, relateaza AFP.



Aceasta rara masina electromecanica portabila, care a aparut in numeroase filme si romane de spionaj timp de zeci de ani, trebuie mai intai desalinizata inainte de a fi restaurata de Muzeul de Arheologie din Schleswig-Holstein, un land din nordul Germaniei.



"Presupunem ca va dura aproximativ un an", a declarat seful Biroului arheologic…