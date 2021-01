Germania, o economie indestructibilă. Moody’s confirmă ratingul AAA, cel mai bun, şi o perspectivă stabilă Moody's arata ”foarte marea capacitate a Germaniei de a aplica politici bugetare eficiente si de a-si desfasura largile rezerve bugetare in vederea limitarii impactului covid-19”, dar si ”vasta sifoarte competitiva economie germana care conduce la un venit pe cap de locuitor foarte mare”. Agentia saluta ”institutii si o guvernanta foarte solide”. Perspectiva ramane stabila deoarece, considera Moody's, ”riscurile unor scaderi (...) sunt atenuate in mod eficient prin foarte puternica sa vigoare economica, parametri bugetari foarte favorabili si capacitatea institutiilor tarii de a gestiona socuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

