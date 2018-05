Stiri pe aceeasi tema

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, a raportat o creștere a exporturilor cu 10% in 2017 comparativ cu anul precedent. Potrivit datelor companiei, exporturile au crescut cu peste 6% in primele trei luni ale acestui an, fața de aceeași…

- Totodata, din judetul Cluj provin 5,7- dintre turisti, 3,3- vin din Iasi si 3,2- din Prahova. In acest an, aproape 9- din totalul celor care au cumparat sejururi pe litoralul romanesc in perioada 1 Mai si-au facut rezervarile online din strainatate, dar in majoritatea cazurilor sunt romani care lucreaza…

- Romania se afla pe radarul investitorilor straini datorita performantelor pe care piata de capital le obtine la nivel european, se arata intr-un comunicat de presa al Bursei de Valori Bucuresti (BVB)..

- Jandarmii din Bistrita-Nasaud au anuntat, luni, ca in cursul noptii au intervenit pentru salvarea a doi turisti straini - un barbat din Germania si o femeie din Anglia, ambii de 28 de ani - care au urcat in zona numita Piatra lui Orban, din Muntii Calimani, si nu au mai reusit sa se intoarca la…

- Un barbat din Germania si o femeie din Anglia care s-au aventurat pe un traseu inchis din cauza zapezii in Muntii Calimani si nu au mai putut inainta au fost salvati de catre jandarmii din Bistrita-Nasaud. Cei doi au primit ingrijiri medicale pentru hipotermie si epuizare fizica, dar nu a fost necesara…

- Lipsa fortei de lucru calificate a devenit o problema existentiala pentru companiile din intreaga Germanie, acestea incepand sa ofere beneficii variate, de la locuinte ieftine la platouri cu carnati, pentru a atrage muncitori, scrie Bloomberg, citat de Mediafax.ro.

- “În perioada 1– 31 decembrie 2017 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4376 camere cu 8994 locuri. În anul 2017 au fost cazati 630.555 turisti, din care 134.086 turisti straini (reprezentând 21,3% din totalul turistilor).…