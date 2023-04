Germania: o coaliție condusă de conservatori va guverna Berlinul Pentru prima data in ultimele decenii, capitala germana Berlin va fi guvernata de o coaliție condusa de conservatori, scrie Rador. Membri ai formațiunii SPD au votat la limita pentru intrarea la guvernare alaturi de creștini-democrați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

