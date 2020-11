Stiri pe aceeasi tema

- Germania a depasit pragul de un milion de contaminari cu noul coronavirus, a anuntat vineri Instititul de boli infectioase Robert Koch (RKI), relateaza Reuters. Numarul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a crescut in ultimele 24 de ore cu 22.806, la 1.006.394, a precizat…

- Germania a atins vineri pragul de 1 milion de cazuri de coronavirus, dupa ce a fost considerata pentru o buna perioada de timp un exemplu pentru modul in care gestionat epidemia, scrie Agerpres, citand AFP.

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 50 de milioane la nivel global, conform unei analize Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga. Potrivit datelor Reuters, octombrie a fost cea…

- Sistemul de sanatate olandez se confrunta cu o presiune uriașa din cauza creșterii alerte a numarului de noi cazuri de coronavirus. Țara ar urma sa transfere din pacienți in Germania. Pacienții din Olanda ar urma sa fie transferați peste doua zile in Germania, conform asociatiei spitalelor citata de…

- Atacul aerian a avut loc miercuri, 22 octombrie, in distrul Baharak, unde luptatorii talibani au omorat peste 40 de membrii ai forțelor de securitate afgane, conform consilierului provincial Mohammad Azam Afzali pentru DPA. Citește și: Coronavirus. Al doilea val loveste puternic Europa. Record…

- Studiul, condus de dr. Claire Steves și prof. Tim Spector de la King's College din Londra, a analizat datele de la 4.182 de utilizatori de aplicații COVID Symptom Study, care și-au testat in mod constant starea de sanatate și fusesera testati pozitiv la infectia cu noul coronavirus. In general,…

- Spania a devenit oficial miercuri primul stat membru UE care atinge pragul de un milion de cazuri de noul coronavirus, in contextul in care restrictiile se inmultesc in tara pentru a limita amploarea celui de al doilea val al epidemiei, relateaza AFP. Ministerul spaniol al sanatatii a anuntat in cursul…

- Republica Ceha a inregistrat marti 8.325 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, a doua cea mai mare valoare a acestui indicator de la inceputul pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii ceh, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Cehia, ce are o populatie…