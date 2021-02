Germania: Număr record de infracţiuni de antisemitism în 2020, potrivit Ministerului de Interne Numarul infractiunilor de antisemitism a ajuns anul trecut in Germania la un nivel record din ultimele doua decenii, a indicat joi Ministerul federal de Interne, citand date preliminare, transmite dpa. In rapoartele ministerului au fost consemnate 2.275 de infractiuni cu motivatie antisemita, dintre care 55 de infractiuni cu violenta si 313 cazuri de propaganda. Aceste cifre preliminare ar mai putea fi suplimentate sau corectate, dar, daca se vor confirma, vor insemna cel mai ridicat bilant de infractiuni antisemite incepand din 2001, de cand politia le consemneaza intr-un registru al infractiunilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

