- Germania se confrunta cu provocari fiscale uriase, dupa pandemia de COVID-19, si nu va putea respecta prevederile referitoare la "frana datoriilor" timp de mai multi ani, a declarat seful de cabinet al cancelarului Angela Merkel, transmite Reuters. Comentariile lui Helge Braun reprezinta cel…

- Armin Laschet, premier regional care s-a poziționat drept succesor al politicii centriste a cancelarului Angela Merkel, a fost ales sâmbata drept noul lider al CDU, plasându-se pe prima poziție pentru a deveni urmatorul cancelar al Germaniei, relateaza Reuters.Cu o majoritate de 521…

- Numarul de infectari cu noul coronavirus in Germania a depasit pragul de doua milioane de cazuri, iar numarul deceselor a ajuns la aproape 45.000, potrivit datelor date vineri publicitatii de Institutul german pentru boli infectioase Robert Koch (RKI), informeaza Reuters. Alarmata de rata ridicata a…

- Germania va inchide majoritatea magazinelor de miercuri pana cel puțin pe 10 ianuarie, reducand sezonul aglomerat de cumparaturi de Craciun, intrucat inasprește restricțiile pentru stapani raspandirea bolii, a declarat duminica cancelarul Angela Merkel, citata de Reuters. „Mi-aș fi dorit masuri mai…

- Germania intenționeaza sa inchida majoritatea magazinelor de miercuri pana pe 10 ianuarie, in condițiile in care inasprește restricțiile și incearca sa limiteze raspandirea coronavirusului, potrivit unui proiect guvernamental vazut de Reuters. Proiectul a fost pregatit in vederea unei intalniri…

- Germania vrea ca statele alpine sa tina inchise statiunile de schi pentru a contribui la combaterea pandemiei de coronavirus, dar va fi greu de gasit un acord in acest sens cu vecina sa Austria, a afirmat joi cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters si dpa. "Sezonul de schi se apropie. Vom…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri cu liderii celor 16 landuri prelungirea masurilor de combatere a pandemiei noului coronavirus pana cel putin pe 20 decembrie, fiind foarte probabil ca acestea sa ramana in vigoare si in luna ianuarie, transmit dpa si Reuters preluat de agerpres.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus ca noul coronavirus reacționeaza diferit și mult mai agresiv la temperaturi scazute. Germania trebuie sa ia masuri restrictive pentru ca sistemul medical sa nu fie copleșit, potrivit Reuters. „Nu putem permite ca raspandirea rapida a virusului sa copleșeasca…