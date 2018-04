Germania nu va participa la eventuale atacuri militare occidentale în Siria Merkel a subliniat importanta unei pozitii comune ca raspuns la presupusul atac chimic de la Duma, pe care Occidentul il imputa fortelor presedintelui sirian Bashar al-Assad. "Germania nu va participa la o posibila actiune militara - vreau sa subliniez din nou ca nu exista decizii -, dar vedem si sustinem sa se faca totul pentru ca sa se transmita un semnal ca aceasta folosire a armelor chimice nu este acceptabila", a declarat Merkel pentru presa la berlin, in urma une (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

