Germania rezista și nu vrea sa dea curs „șantajului” rusesc cu plata in ruble a gazelor și vrea sa achite ca și pana acum, doar in euro. Pe masura ce compania rusa Gazprom a oprit livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria miercuri (27 aprilie) din cauza neplații in ruble, Germania a spus ca nu va fi „șantajata” și ca va continua sa plateasca in euro.Temerile ca mai multe state ar putea fi lovite, in special Germania, puterea industriala a Europei, care in 2021 se baza pe Rusia pentru mai mult de 50% din gazul sau, a dus la creșterea prețurilor gazelor, conform Reuters.Ministrul Economiei și…