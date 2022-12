Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Olaf Scholz i-a promis presedintelui Volodimir Zelenski, cu care a vorbit marti la telefon, ca Germania va livra Ucrainei mai multe tancuri antiaeriene Gepard, in timp ce propunerea ca Berlinul sa furnizeze Poloniei sisteme de aparare antiaeriana Patriot, pe care, eventual, Varsovia le-ar…

- ”Ma bucur ca tot mai multi parteneri din Uniunea Europeana si din cadrul aliantei Nord-Atlantice isi manifesta interesul pentru industria de aparare din tara noastra. Am discutat astazi cu domnul Jens Ploetner despre buna cooperare economica dintre R.F. Germania si Romania si am convenit sa facem pasi…

- DEDRAMATIZARE . Berlinul si Parisul dezmint zvonuri cu privire la tensiuni in urma acestei intalniri. Criza este ”in mare masura fantezista” declara o sursa diplomatica AFP, in timp ce Guvernul german sublinia ca Franta este aliata sa ”cea mai apropiata”. Insa o amanare a unui Consiliu de Ministri franco-german…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat vineri ca va merge intr-o vizita oficiala in China la inceputul lunii noiembrie, impreuna cu o delegație de afaceri, deși a refuzat sa confirme daca va calatori cu președintele francez Emmanuel Macron, informeaza Reuters . „Am prevazut aceasta calatorie de multa…

- Guvernul de la Berlin a anuntat, miercuri, ca reuniunea interguvernamentala dintre Germania si Franta, programata pentru saptamana viitoare, va fi amanata din cauza unor „probleme logistice” si a lipsei coordonarii, ceea ce evidentiaza, conform unor surse, dispute in domeniile energiei si apararii.…

- SPD-ul lui Scholz a obtinut o victorie importanta in aceste alegeri regionale, duminica, cu valoare de test. SPD este creditat cu 32,5-33,5% din voturile exprimate in acest land, al doilea cel mai mare din Germania, pe care-l conduce in cadrul unei coalitii din 2013. Uniunea Crestin Democrata (CDU)…

- Partidul Social Democrat (SPD) a obtinut o victorie in alegerile regionale din Saxonia Inferioara, potrivit posturilor germane de televiziune, in contextul in care popularitatea cancelarului Olaf Schoz scade din cauza inflatiei, relateaza AFP. SPD-ul lui Scholz a obtinut o victorie importanta in aceste…

- Centrala nucleara Isar 2, situata in statul sudic Bavaria, urma sa fie oprita la sfarsitul anului, in conformitate cu planul Germaniei de a elimina treptat energia nucleara. Cu toate acestea, razboiul din Ucraina si scaderea ulterioara a importurilor de energie din Rusia au determinat o schimbare de…