Germania nu este prizoniera politicii ruseşti, i-a replicat lui Trump ministrul apărării german Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters.



"Avem o multime de probleme cu Rusia, fara nicio indoiala", a spus Von der Leyen in marja summitului Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) care se desfasoara miercuri si joi la Bruxelles. "Pe de alta parte, in mod cert trebuie sa tii deschise canalele de comunicare intre tari sau aliante si oponenti", a spus ea, vorbind… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri Germania drept "prizoniera" a Rusiei, la inceputul summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa, informeaza Agerpres.Potrivit lui Trump, Germania este "total controlata de Rusia" din cauza acordului sau "nepotrivit"…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri Germania drept "prizoniera" a Rusiei, la inceputul summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. Potrivit lui Trump, Germania este...

- Germania este "in totalitate controlata" de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, a declarat presedintele SUA, Donald Trump, la un mic dejun oficial premergator summitului NATO de la Bruxelles, informeaza site-ul postului CNBC.

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri Germania drept "prizoniera" a Rusiei, la inceputul summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. Potrivit lui Trump, Germania este "total controlata de Rusia" din cauza acordului sau cu Moscova privind gazoductul…

- Germania contribuie suficient in cadrul Alianței Atlanticului de Nord și urmeaza sa iși majoreze cheltuielile in domeniul militar, a declarat ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, ca raspuns la noile critici lansate de președintele american Donald Trump, informeaza site-ul Politico.eu,…

- NATO a salutat joi planurile prezentate de Germania de a 'creste cu 80%' cheltuielile sale destinate apararii, pe care le-a numit 'un pas in directia cea buna', relateaza AFP, conform agerpres.ro. Cancelarul Angela Merkel a anuntat miercuri in Bundestag un acord in cadrul coalitiei guvernamentale…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- In contextul tensiunilor in crestere intre Germania si Rusia, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen doreste sa orienteze fortele armate ale tarii spre apararea nationala si a aliantei militare NATO si mai putin catre alte tipuri de misiuni internationale, relateaza vineri agentia dpa.…