Stiri pe aceeasi tema

- Rusia livreaza de obicei Europei aproximativ 40% din necesarul de gaze al acesteia, dar posibilitatea intreruperii aprovizionarii in urma invaziei Rusiei in Ucraina a crescut in ultima saptamana, tarile G7 respingand cererea Moscovei ca platile sa fie facute in ruble. Comisia Europeana spune ca gazele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit, joi dimineața, la inceputul summitului NATO. “Armata Ucraineana este mult mai bine comandata, echipata acum decat in 2014, iar sprijinul altor țari combinat cu curajul ucrainenilor le permite sa țina piept armatei ruse. Am oferit armatei muniție…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au "efecte, care vor deveni mai drastice pe zi ce trece". Cu toate acestea, cancelarul a subliniat ca intreruperea aprovizionarii cu energie din Rusia trebuie sa fie "usor de gestionat" pentru statele europene. De asemenea,…

- Procurorul general al Spaniei, Dolores Delgado, a decis sa demareze acțiuni de investigație preliminara legate de acțiunea Rusiei in Ucraina. Sunt vizate posibile crime de razboi. Anunțul apare dupa cel al procurorul general al Germaniei, care a anunțat ca a deschis o ancheta privind posibile crime…

- Din cauza razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, guvernul Germaniei va inchide astazi spațiul aerian pentru aeronavele rusești. Interdicția va dura cel puțin trei luni. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la RND. S-a anunțat ca spațiul aerian pentru aeronavele rusești se va inchide incepind…

- Se tot discuta de decuplarea de la sistemul internațional de plați SWIFT a Rusiei, ca fiind o sancțiune extrem de dura ce ar putea afecta Rusia, chiar atât de mult încât ar putea avea o influența majora în a opri invazia din Ucraina, fiind numita chiar „opțiunea nucleara”…

- Ambasadorul ucrainean la Berlin, Andrii Melnik, a cerut excluderea Rusiei din sistemul international de plati interbancare SWIFT, transmite dpa. "Ucrainenii fac apel la coalitia din Germania sa lase deoparte toate considerentele si sa deconecteze Rusia de la SWIFT", a declarat diplomatul grupului…

- Saptamana aceasta, noul ministru de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a fost la Kiev și Moscova, incercand sa convinga Rusia sa nu atace Ucraina. Germania –din cauza istoriei sale – are o relație complicata cu armata. Dar aceasta abordare a devenit mai degraba o scuza convenabila pentru a nu-și…