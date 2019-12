Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de finante si vicecancelar in guvernul condus de Angela Merkel, Olaf Scholz, a pierdut sambata alegerile interne din cadrul Partidului Social-Democrat german (SPD), la conducerea acestuia fiind alesi doi politicieni care ar putea ameninta continuarea coalitiei cu crestin-democratii…

- Ministrul german de finante si vicecancelar in guvernul condus de Angela Merkel, Olaf Scholz, a pierdut sambata alegerile interne din cadrul Partidului Social-Democrat german (SPD), la conducerea acestuia fiind alesi doi politicieni care ar putea ameninta continuarea coalitiei cu crestin-democratii…

- Ultimul vot a fost dat, acum se face numaratoarea voturilor pentru șefia Partidului Social Democrat german. A fost o lunga cautare, care a durat șase luni. În seara zilei de sâmbata, 30 noiembrie, în Casa Willy Brandt se va stabili cine va conduce cel mai vechi partid din Germania.…

- Examinarea realizarilor legislative ale cabinetului Merkel a initiat un proces care in final ar putea avea drept rezultat dezmembrarea coalitiei guvernamentale de la Berlin intrucat aceasta analiza va forma baza evaluarii politice facute de conservatori si social-democrati cu privire la continuarea…

- Pentru prima data, pentru conducerea SPD candideaza tandemuri, nu politicieni individuali. Scrutinul are loc dupa ce sefa social-democratilor, Andrea Nahles, si-a anuntat demisia si retragerea de pe scena politica federala in urma rezultatului slab al SPD in alegerile pentru Parlamentul European.…

- aCea mai tare emisiune a momentului, Antitalent, ne-a adus nu doar parodii de excepție, ci și exerciții de imaginație. Am facut Schimb prim-miniștri și am aflat ce a facut Viorica Dancila in Germania!

- Pentru prima data, pentru postul de lider al SPD, considerat unul dintre cele mai dificile din politica germana, candideaza tandemuri, nu politicieni individuali. Potrivit analistilor, rezultatul acestor alegeri este deschis oricarei variante. Cel mai cunoscut nume este cel al actualului ministrul…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si partenerii lor de coalitie social-democrati au convenit prelungirea misiunii armatei germane in Orientul Mijlociu impotriva organizatiei Stat Islamic (SI), scrie agerpres.ro.