Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile abundente au provocat perturbari majore in Bavaria, sudul Germaniei, in special in capitala sa Munchen unde traficul aerian si feroviar a fost intrerupt sambata, anunta AFP, potrivit news.ro.Aeroportul din Munchen a anuntat suspendarea zborurilor "probabil pana la ora 12:00" (11:00 GMT),…

- Meciul dintre echipele Bayern Munchen si Union Berlin, contand pentru etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Germaniei, programat sambata dupa-amiaza, a fost amanat din cauza ninsorilor abundente din Bavaria, a anuntat societatea de transport public munchenez (MVG), citata de AFP."Dragi pasageri,…

- Un elev a fost ucis cu o arma de foc, de un coleg de clasa, joi, intr-o școala dintr-un oraș de provincie din Germania, informeaza News.ro. Politia si Parchetul din Offenburg, o localitate situata la frontiera cu Franta, in landul Baden-Wurttemberg, banuiesc ca suspectul avea un ”motiv personal” pentru…

- Atat in Hesse, cat și in Bavaria este posibil ca, in funcție de cum decurge numaratoarea voturilor, extremiștii din AfD sa reușeasca ceea ce pana acum a reușit doar in landurile din estul Germaniei: sa devina a doua cea mai puternica forța politica, arata o analiza Tagesschau, serviciul de știri al…

- Locuitorii celor doua landuri aflate printre cele mai bogate ale Germaniei, Bavaria și Hesse, voteaza duminica la alegerile regionale. Alternativa de extrema-dreapta pentru Germania (AfD) este pregatita sa caștige in ambele zone, deși majoritatea partidelor importante au exclus colaborarea cu aceasta…

- Italia a demarat discutiile preliminare cu autoritatile din Bavaria pentru a furniza gaze naturale si hidrogen acestui land din sudul Germaniei dar intentioneaza de asemenea sa vanda energie si Austriei si Ungariei, au declarat pentru Reuters mai multe surse din mediul politic si industrial din Italia…

- Sabotarea gazoductelor Nord Stream la Marea Baltica, un eveniment geopolitic major, ramane dupa un an de zile o enigma, iar niciuna dintre cele trei anchete judiciare separate ale Germaniei, Suediei si Danemarcei nu au ajuns la vreun rezultat, in contextul extrem de sensibil al Razboiului din Ucraina,…

- Unul din principalele sindicate ale politiei germane si-a reiterat marti obiectiile fata de instituirea de controale la granitele cu Polonia si Republica Ceha, relateaza G4media . Sindicatul „GdP (Gewerkschaft der Polizei) se pronunta impotriva controalelor fizice fixe la granita pentru ca nu le consideram…