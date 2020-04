Germania ne vine în ajutor: Când știm că un pacient cu Covid-19 nu mai este contagios Cercetari realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi libere, relateaza miercuri agentia EFE, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat comun, clinicile Charite din Berlin si Schwabing din Munchen, impreuna cu Institutul de Microbiologie al armatei germane au relevat ca un pacient nu mai este contagios atunci cand probele extrase din zona nazofaringiana si fluidele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

