Stiri pe aceeasi tema

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor, informeaza MAE.Ca urmare a noilor decizii…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Partea germana a informat partea romana cu privire la masurile luate, pe canale diplomatice, anterior deciziei de revizuire a condițiilor, informeaza MAE. Ca urmare a noilor decizii adoptate,…

- Another 39 persons have died of the novel coronavirus, the total number of deaths reaching 2,343 persons, the Strategic Communication Group (GCS) informed on Friday."In the 30.07.2020 (10:00) - 31.07.2020 (10:00) interval there were 39 deaths (22 men and 17 women) of patients infected with…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat, miercuri, in dezbatere publica un nou program, ”Conservarea biodiversitatii prin coexistenta dintre om si carnivore mari”, prin care populatia din judetele vulnerabile la atacurile ursilor bruni va putea sa isi monteze garduri electrice in jurul locuintelor,…

- Datele Institutului National de Sanatate Publica, INSP, arata ca 43,4% din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat, in saptamana 13 - 19 iulie, in Bucuresti si in judetele Arges, Brasov, Galati si Prahova, transmite Agerpres. Raportul saptamanal de supraveghere realizat…

- In luna mai, erau inregistrati 161.416 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau, mai exact 9.700, Suceava cu 9.242 si Vaslui cu 8.532. Citește și:Vouchere de vacanta 2020. Lista completa a unitatilor care accepta tichetele de vacanta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vijelii, grindina si averse, valabila pana miercuri dimineata in 27 de judete. Judetele vizate de avertizarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin,…

- Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 519.800 de lei pentru sprijinirea a 184 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundatii sau care au probleme grave de sanatate,…