Stiri pe aceeasi tema

- Germania, lovita puternic de noul val pandemic, se pregateste sa mobilizeze armata pentru a ajuta serviciile sanitare coplesite, potrivit The Guardian, citata de News.ro . Germania a vaccinat pana acum peste 67% din pupulație cu schema completa, iar in ultima saptamana, rata infectarilor a ajuns la…

- Autoritațile germane au hotarat sa mobilizeze armata pentru a ajuta serviciile sanitare coleșite, dupa ce incidenta la sapte zile a crescut la cel mai inalt nivel, informeaza News.ro . Der Spiegel a scris ca 12.000 de soldati vor fi mobilizati pana la Craciun. Intre misiunile lor se numara administrarea…

- Cancelarul Angela Merkel face apel la persoanele nevaccinate anti-COVID sa se mai gandeasca la posibilitatea de a se imuniza, avand in vedere ca rata infectarilor din ultima saptamana a ajuns, in Germania, la cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei, relateaza Reuters și AFP, citate de Agerpres…

- Din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, vanzarile de paracetamol, unul dintre medicamentele folosite de medici in protocolul terapeutic pentru cazurile usoare, au crescut semnificativ, in acest an, avansul fiind undeva la 20%, dupa cum raporteaza companiile prezente pe piața. In…

- Autoritațile de reglementare in domeniul Sanatații din cinci țari - Australia, Canada, Estonia, Germania și Slovenia - examineaza un test prenatal, dezvoltat de o companie din China, care colecteaza datele genetice ale femeilor insarcinate și al fetușilor, dupa ce au aparut informații publice despre…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2% din populatie a fost vaccinata. El a afirmat…

- Armata SUA a folosit trei elicoptere pentru a recupera din Kabul 169 de cetateni americani si a-i transporta in siguranta pana la aeroportul din capitala Afganistanului. De asemenea, Germania a trimis doua elicoptere usoare in Kabul pentru extragerea propriilor cetateni care nu pot ajunge singuri pana…

- Germania doreste sa desfasoare militari in Afganistan pentru a evacua ultimii cetateni de-ai sai ramasi acolo, precum si afgani amenintati in tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea in urma plecarii trupelor NATO, relateaza luni AFP, citand surse parlamentare. Cancelarul Angela Merkel va solicita…