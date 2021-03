Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și gradinițele s-au redeschis luni, dupa doua luni de inchidere, intr-o mare parte a Germaniei, in ciuda temerilor legate de un al treilea val epidemiologic provocat de circulația tulpinii britanice, scrie AFP. Copiii au reluat luni dimineața drumul spre școli și gradinițe in 10 dintre cele…

- Germania comanda deja vaccinuri impotriva coronavirusului pentru anul viitor, in caz ca vor fi necesare doze de rapel pentru a mentine imunitatea, a declarat sambata ministrul sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters, potrivit Agerpres. La o intalnire cu lucratorii din domeniul sanitar, oficialul…

- Mutația britanica a coronavirusului va deveni tulpina dominanta a virusului in Germania, a afirmat seful de cabinet al cancelarului Angela Merkel, Helge Braun, potrivit Agerpres. Helge Braun a spus la un post tv ca noua varianta va „crea probleme” in Germania. In acest context devine si mai importanta…

- Medicii spun ca deocamdata nu se știe cat de contagioasa sau cat de letala este aceasta mutație. ”Simplul fapt ca este o varianta noua nu inseamna ca este mai infecțioasa”, a spus Frank Niederbuhl, directorul general al clinicii Garmisch-Partenkirchen, informeaza DW . Probele au fost trimise la Spitalul…

- Guvernul german a majorat luni la 34,1 milioane numarul persoanelor aflate in categoria cu risc inalt in fata contaminarii cu noul tip de coronavirus si care sa poata primi vouchere pentru achizitia de masti cu grad ridicat de protectie, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Astfel, guvernul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat impreuna cu cancelarul federal german Angela Merkel eventualitatea unei "productii comune de vaccinuri" impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat Kremlinul marti, in conditiile in care Moscova doreste sa-si intensifice capacitatile in acest domeniu, informeaza…

- Angela Merkel a spus în ultimul sau discurs de Anul Nou în calitate de cancelar german ca 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de când se afla în fruntea Germaniei. Ea a spus totusi ca începutul vaccinarii împotriva COVID-19 face din 2021 un an al…

- ANPC au atras de mai multe ori atenția ca pe piața din Romania se afla la vanzare maști neconforme. Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului vine cu sfaturi pentru consumatori astfel incat aceștia sa-și dea seama cand o masca ne protejeaza de transmiterea virusului. „Aș dori…