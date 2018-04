Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a anuntat ca au fost lansate 105 rachete asupra tintelor din Siria. Locotenent-generalul Kenneth McKenzie a sustinut ca Statele Unite sunt de parere ca armele chimice ale regimului sirian au fost stocate la centrul de cercetare Barzah, care a fost distrus in urma atacului. McKenzie a afirmat…

- Germania se va alatura Frantei pentru a promova un nou demers international vizand ajungerea la o incetare durabila a focului in Siria, a declarat sambata ministrul de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Potrivit sefului diplomatiei de la Berlin, Germania, Franta, Marea Britanie si SUA se vor intalni…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sambata loviturile aeriene intreprinse in Siria de SUA, Franta si Marea Britanie, apreciind ca operatiunea a trimis un mesaj omologului sau sirian Bashar al-Assad, transmit AFP si Reuters. ''Consideram ca aceasta operatiune este corespunzatoare'',…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Berlin sustine atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc efectuate ca reactie la atacul chimic din orasul Duma, relateaza Deutsche Welle. Prin intermediul unui comunicat…

- Ținte vizate sambata de atacurile Statelor Unite, Marii Britanii și Franței erau ”complet goale”, personalul lor fiind evacuat ”in urma cu peste trei zile”, arata Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Aceste atacuri, lansate ca represalii la un presupus atac chimic al regimului sirian…

- Israelul si Turcia si-au exprimat sprijinul sambata pentru atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, in timp ce Iranul, aliat al Damascului, le-a condamnat 'ferm', atragand atentia asupra "consecintelor regionale", relateaza AFP si Reuters. Israelul a justificat atacurile occidentale…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…