- Protestatari violenti au aruncat o substanta cu miros urat, cel mai probabil acid butiric, in timpul vizitei cancelarului german, Angela Merkel, in orasul Dresda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul RP-online.de si de revista Bild.Aproximativ 300 de…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, dezbate reintroducerea serviciului civil sau militar national pentru tineri, la sapte ani dupa ce recrutarea militara a fost eliminata in Germania, relateaza luni dpa. O factiune a CDU - condusa de secretarul general…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a fost acuzat marti ca a deportat ilegal un barbat suspectat ca a fost militant islamist si ca in trecut a fost garda de corp al lui Osama bin Laden, in pofida unui verdict al instantei care ii permitea sa ramana in Germania, relateaza Reuters, informeaza…

- Partidul Social Democrat (SPD) din Gerania a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind migratia cu celelalte doua formatiuni din coalitia condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Potrivit sefei SPD, Andrea Nahles, intelegerea priveste accelerarea respingerii…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si ministrul federal de interne, Horst Seehofer, au incheiat un acord de ultima ora in legatura cu politica de imigratie, pentru a mentine actuala coalitie guvernamentala, a informat agentia de presa dpa, citand surse din cadrul blocului conservator.AGERPRES/(AS…

- Ministrul de Interne german Horst Seehofer a confirmat ca intentioneaza sa demisioneze atat din guvern cat si din conducerea partidului pentru ca este nemultumit de politica privind migrantii a cancelarului Angela Merkel. El si Merkel vor avea o ultima discutie luni, scrie Deutsche Welle. Horst Seehofer…

- Liderii Uniunii Crestin-Sociale (CSU), Horst Seehofer si Markus Soder, reprezinta "un pericol pentru Europa" pentru ca vor un "Brexit german", avertizeaza Andrea Nahles, presedintele Partidului Social-Democrat (SPD), in contextul disputelor de la Berlin pe tema imigratiei. In ultimele saptamani,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, doreste o grabnica întâlnire între mai multe state europene, scopul fiind legat de problema migratiei. La ora actuala, scrie ziarul Bild în editia sa de azi, citat de DPA, nu numai între tarile europene exista disensiuni…