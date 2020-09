Germania: Ministrul de externe Maas, în carantină pentru coronavirus Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a intrat in carantina dupa ce unul din bodyguarzii sai a fost depistat ca purtator de coronavirus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Berlin, intr-un comunicat preluat de dpa. Conform sursei citate, ministrul a fost testat la randul sau, iar rezultatul a fost negativ. Maas nu este primul membru al cabinetului german care se autoizoleaza din cauza posibilei contaminari cu coronavirus. Chiar cancelarul Angela Merkel a intrat in carantina timp de doua saptamani, in martie, dupa ce intrase in contact cu un medic testat pozitiv; in cele din urma, testele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

