Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei din Germania a facut o propunere concreta privind stergerea termenului de "rasa" din legea fundamentala a tarii, relateaza miercuri dpa, potrivit AGERPRES. Conform acestei propuneri, articolul 3 al Constitutiei de facto germane, Grundgesetz, nu va mai interzice discriminarea…

- Legislația in ceea ce privește construcțiile a suferit modificari numeroase in 2020. Printre altele, cei care au construit fara autorizație au acum o noua posibilitate de a intra in legalitate. In esența, in anul incheiat recent, Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii…

- Fostul lider ALDE este acuzat ca ar fi primit 800.000 de dolari drept mita in perioada in care a fost premier al Romaniei, in urma cu 14 ani.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a transmis miercuri procurorului general Gabriela Scutea cererea de urmarire penala incuviintata de presedintele Klaus Iohannis…

- CHIȘINAU, 25 dec - Sputnik. Conform prevederilor Legii cu privire la Guvern, interimatul funcție de premier este asigurat de un vice-premier. Iar in cazul unui refuz - de catre cel mai in varsta ministru. Astfel, Victor Gaiciuc ar putea sa fie cel care va asigura interimatul funcției de premier,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind prorogarea, pana la data de 1 ianuarie 2022, a termenului pentru obtinerea certificatelor de calificare profesionala pentru persoanele fizice care sunt administratori de condominii. Legea vizeaza aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2019…

- Ministerul Justitiei (MJ) propune guvernului sa atace la Curtea Constitutionala modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, anunța agerpres . Modificarea respectiva prevede ca se poate aplica o amenda, dar nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de o evaziune fiscala…

- Camera Deputatilor a decis, marti, prorogarea, pana la data de 1 ianuarie 2022, a termenului pentru obtinerea certificatelor de calificare profesionala pentru persoanele fizice care sunt administratori de condominii, potrivit Agerpres. Citește și: Ana Birchall rastoarna povestea renunțarii…

- Zeci de mii de germani sunt pe strazile Republicii Federale Motivul: azi pare ca s-a adoptat o lege care arunca Germania intr-un regim dictatorial, fascist… o lege care va constitui in mod sigur modelul viitoarei legislații romanești Iata ce scriu cei din AfD, singurul partid suveranist și antiglobalist…