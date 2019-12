Detinatoarea portofoliului apararii a promis duminica sa ia "masuri severe" pentru combaterea extremismului in cadrul fortelor armate, in contextul in care Bundeswehr-ul (armata germana) urmeaza sa suspende un membru al unei unitati de elita suspectat de simpatii pentru extrema dreapta, transmite AFP. "Am avut primul impact al acestui caz si vom continua sa actionam cu aceeasi severitate si sa impunem aceleasi masuri in toate cazurile", a declarat ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer in timpul unei vizite in Kosovo. Ziarul Bild am Sonntag a dezvaluit duminica ca armata a deschis…